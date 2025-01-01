Legacies
Folge 15: Eine neue Hope
41 Min.Ab 12
MG ist zurück an der Salvatore School. Doch nicht alle Mitschüler sind von seiner Rückkehr hellauf begeistert. Derweil sind Lizzie, Josie und Hope in einer mysteriösen Vision gefangen. Um einen Ausweg zu finden, müssen sie die Geschichte erst zu Ende bringen. Derweil kämpft Dorian nach einer schweren Verletzung im Krankenhaus um sein Leben ...
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
