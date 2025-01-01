Legacies
Folge 7: Der Kobold
41 Min.Ab 12
Alaric ist verzweifelt, weil die Salvatore School einen Berg voll Schulden hat. Seine Tochter Lizzie schmiedet deshalb einen Plan, um schnellstmöglich wieder Geld in die Schulkasse zu spülen und eine Pfändung zu verhindern. Doch ihr Vorschlag kommt nicht bei all ihren Mitschülern gut an. Währenddessen hilft Cleo Hope, Landons Tod zu verarbeiten.
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
