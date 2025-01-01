Legacies
Folge 3: Salvatore: Das Musical
41 Min.Ab 12
Ein neues Monster treibt sein Unwesen an der Salvatore School und erschleicht sich das Vertrauen der Schüler. Alyssa sendet MG eine Botschaft, um ihre Klassenkameraden zu warnen. Diese stecken derweil in den Vorbereitungen für ein großes Musical, das Landon inszenieren möchte. Doch die Show droht in einem einzigen Chaos zu enden.
