Legacies
Folge 10: Die Muse der Inspiration
41 Min.Ab 12
Ethan und MG haben es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrecher mithilfe von Vampirkräften zur Strecke zu bringen. Derweil sucht Hope nach Antworten, die sie sich von einem neuen Monster erhofft. Gemeinsam mit Cleo will sie eines von ihnen in die Falle locken. Unterdessen hilft Lizzie ihrer Schwester Josie in Liebessachen auf die Sprünge.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen