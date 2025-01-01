Legacies
Folge 1: Du musst dich entscheiden
41 Min.Ab 16
Malivore hat Besitz von Landons Körper ergriffen und hält ihn und Cleo in sich gefangen. Hope und ihre Freunde müssen einen Weg finden, um die beiden schnellstmöglich zu befreien. Doch die Mitglieder des Super Squad Teams sind sich nicht sicher, inwieweit sie Hope in ihren Plan involvieren wollen. Währenddessen setzt Finch alles daran, ihre Beziehung mit Josie zu festigen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen