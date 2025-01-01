Legacies
Folge 12: Drei Wünsche
Hope und Lizzie haben es geschafft, Aurora aufzuspüren. Um herauszufinden was sie vorhat, greift Hope zu brutalen Mitteln. Lizzie, die noch immer durch das Erzeugerband an Hope gebunden ist, gelingt es schließlich, die Tribridin zu überwältigen. Derweil hoffen Landon, Ted und Alaric mithilfe eines Dschinns aus der Vorhölle zu entkommen. Dieser gewährt ihnen drei Wünsche, doch der Preis dafür ist hoch.
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
