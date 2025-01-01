Die Schlacht mit dem GötterkönigJetzt kostenlos streamen
Legacies
Folge 19: Die Schlacht mit dem Götterkönig
41 Min.Ab 12
Die Schüler der Salvatore School rüsten sich für den finalen Kampf mit dem Götterkönig. Dabei gelingt es Hope, Ken auf eine falsche Fährte zu locken. Um ihn mithilfe einer Explosion in die Luft zu jagen, ist Lizzie bereit, ein großes Opfer zu erbringen. Doch kurz vor dem alles entscheidenden Duell zwischen Hope und Ken taucht ein ungebetener Gast auf dem Schlachtfeld auf. Derweil zieht Cleo auf eigene Faust los, um Kalebs Tod zu rächen.
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
