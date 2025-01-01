Legacies
Folge 11: Folge meiner Stimme
40 Min.Ab 12
Lizzie soll lernen, ihre Vampirkräfte in den Griff zu bekommen. Deshalb macht Hope mit ihr einen Abstecher auf den Jahrmarkt. Vor Ort treffen die beiden jedoch auf ungebetene Gäste. In der Zwischenzeit verfolgt Aurora ihren Plan, Hope zur Strecke zu bringen. Dafür benötigt sie allerdings noch einige Informationen aus der Salvatore School. Um den Schülern wertvolles Wissen zu entlocken, setzt Aurora auf einen Wahrheitstrunk.
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
