Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Das Manticulum

WarnerStaffel 4Folge 14
Das Manticulum

Das ManticulumJetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 14: Das Manticulum

41 Min.Ab 16

Aurora gelingt es, Lizzie zu überlisten und mit einem mächtigen Zauber auf ihre Seite zu ziehen. Um mehr über die Götter herauszufinden, statten sie einer jungen Frau namens Jen einen Besuch ab. Währenddessen bereiten sich Hope und die Super Squad auf den Kampf gegen die Götter vor. Doch ihre Simulationen scheitern jedes Mal aufs Neue. Außerdem hat Hope mit ihrer Menschlichkeit zu kämpfen, die immer mehr zum Vorschein kommt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen