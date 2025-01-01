Legacies
Folge 14: Das Manticulum
41 Min.Ab 16
Aurora gelingt es, Lizzie zu überlisten und mit einem mächtigen Zauber auf ihre Seite zu ziehen. Um mehr über die Götter herauszufinden, statten sie einer jungen Frau namens Jen einen Besuch ab. Währenddessen bereiten sich Hope und die Super Squad auf den Kampf gegen die Götter vor. Doch ihre Simulationen scheitern jedes Mal aufs Neue. Außerdem hat Hope mit ihrer Menschlichkeit zu kämpfen, die immer mehr zum Vorschein kommt.
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
