Legacies
Folge 5: Verschwundene Menschlichkeit
41 Min.Ab 12
Lizzie und Josie sind entsetzt, als sie erfahren, dass ihr Vater im Koma liegt. Um herauszufinden, was seinen Zustand hervorgerufen hat, brauchen sie jedoch MGs Hilfe. In der Zwischenzeit lässt Hope ihren neuen Trieben freien Lauf und richtet jede Menge Unheil an. Ihre Verwandlung zur Tribridin scheint ihre menschliche Seite völlig verdrängt zu haben. Und Ethan hat einen seltsamen ersten Tag an der Salvatore School.
