Legacies

Die Geschichte meines Lebens

WarnerStaffel 4Folge 10
Die Geschichte meines Lebens

Die Geschichte meines Lebens

Legacies

Folge 10: Die Geschichte meines Lebens

41 Min.Ab 12

Lizzie ist es gelungen, Hope hinters Licht zu führen. Doch schafft sie es auch, die Tribridin zu töten? Unterstützung erhält sie dabei von Professor Vardemus, der Lizzie durch einen raffinierten Trick etwas Zeit verschafft. Währenddessen kümmern sich MG und seine Freunde in der Salvatore School um einen Neuankömmling, der offenbar gefährliche Monster anlockt.

