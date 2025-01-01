Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Ein Ort fernab der Gewalt

WarnerStaffel 4Folge 7
Ein Ort fernab der Gewalt

Ein Ort fernab der GewaltJetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 7: Ein Ort fernab der Gewalt

41 Min.Ab 12

Josie möchte herausfinden, wie man Hopes Menschlichkeit wiederherstellen kann. Wertvolle Hinweise dazu findet sie in den Tagebüchern ihres Vaters. Als Hope überraschend in der Salvatore School auftaucht, haben ihre Freunde nur eine Chance, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Derweil gehen Kaleb und Jed im Wald auf Monsterjagd. Und Lizzie setzt weiterhin alles daran, ihren Vater zu heilen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen