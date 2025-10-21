Staffel 1Folge 11vom 21.10.2025
Marcel und PiroJetzt kostenlos streamen
Lena's Ranch
Folge 11: Marcel und Piro
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Lenas Cousin Marcel ist zu Besuch. Leider plagt ihn eine schlimme Pferdehaarallergie. Anna hat vom alten Papé das Pferd Piro in Pflege genommen. Um ihn vor dem Schlachthaus zu retten, will sie für ihn ein neues Zuhause finden. Der Pferdehändler hat es auch auf Piro abgesehen. Piro ist ein Curly. Das ist eine besonders wertvolle Pferderasse, deren Haar keine Allergien auslöst.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lena's Ranch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions