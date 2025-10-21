Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 11vom 21.10.2025
Lena's Ranch

Folge 11: Marcel und Piro

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lenas Cousin Marcel ist zu Besuch. Leider plagt ihn eine schlimme Pferdehaarallergie. Anna hat vom alten Papé das Pferd Piro in Pflege genommen. Um ihn vor dem Schlachthaus zu retten, will sie für ihn ein neues Zuhause finden. Der Pferdehändler hat es auch auf Piro abgesehen. Piro ist ein Curly. Das ist eine besonders wertvolle Pferderasse, deren Haar keine Allergien auslöst.

