Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 4vom 21.10.2025
Das Rennen

Folge 4: Das Rennen

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Beim Training zum Langstreckenrennen wird Samanthas Pferd Bonbon von einem Hund angefallen. Lena hilft dem traumatisierten Pferd, obwohl sie dadurch vielleicht das Rennen gegen Samantha verliert. Ihre Freunde sind sauer, weil vom Gewinn des Preisgeldes die Zukunft der Ranch abhängt. Und dann wird auch noch Mistral auf Bonbon eifersüchtig.

