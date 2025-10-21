Staffel 1Folge 4vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 4: Das Rennen
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Beim Training zum Langstreckenrennen wird Samanthas Pferd Bonbon von einem Hund angefallen. Lena hilft dem traumatisierten Pferd, obwohl sie dadurch vielleicht das Rennen gegen Samantha verliert. Ihre Freunde sind sauer, weil vom Gewinn des Preisgeldes die Zukunft der Ranch abhängt. Und dann wird auch noch Mistral auf Bonbon eifersüchtig.
Lena's Ranch
