Staffel 1Folge 19vom 21.10.2025
Der WolfJetzt kostenlos streamen
Lena's Ranch
Folge 19: Der Wolf
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Samantha wird von einem Tier angegriffen. Als sie ihn jagen und töten will, finden sie tatsächlich einen Wolf. Der wirkt aber geschwächt und verängstigt. Die Kinder bringen ihn erst mal auf die Ranch. Nachts werden Schafe gerissen. Die wütenden Hirten und Samanthas Vater sind überzeugt, dass das der Wolf war. Aber die Freunde wissen, er kann es nicht gewesen sein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lena's Ranch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions