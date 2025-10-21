Staffel 1Folge 8vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 8: Gefährliche Ehre
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Lena wird zur Patin des Stadtfestes ernannt, zu dem auch ein stattlicher Stierumzug stattfindet. Samantha ist sauer, weil bisher sie diese Ehre innehatte. Es kommt zu einigen geheimnisvollen Anschlägen, die Lena beim Bürgermeister einen schlechten Ruf einbringen. Die Freunde verdächtigen Samantha. Doch dann filmt Nico zufällig mit der Videokamera eine interessante Szene beim Umzug.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions