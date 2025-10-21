Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 8vom 21.10.2025
Gefährliche Ehre

Gefährliche EhreJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 8: Gefährliche Ehre

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lena wird zur Patin des Stadtfestes ernannt, zu dem auch ein stattlicher Stierumzug stattfindet. Samantha ist sauer, weil bisher sie diese Ehre innehatte. Es kommt zu einigen geheimnisvollen Anschlägen, die Lena beim Bürgermeister einen schlechten Ruf einbringen. Die Freunde verdächtigen Samantha. Doch dann filmt Nico zufällig mit der Videokamera eine interessante Szene beim Umzug.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen