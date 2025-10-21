Staffel 1Folge 12vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 12: Wo ist Kevin?
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Ein großes Crossrennen steht an. Lena und Angelo trainieren, weil sie das Preisgeld für neue Boxen auf der Ranch brauchen. Samanthas kleiner Bruder Kevin ist begeistert von Angelo und wäre gern sein Knappe. Leider stellt der Junge auch viel Quatsch an. Als seinetwegen Mistral stürzt und sich verletzt, schimpfen die Freunde mit ihm. Kevin läuft daraufhin weg. Eine große Suchaktion startet.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions