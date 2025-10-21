Staffel 1Folge 16vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 16: Stuntfrau für einen Tag
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Cindy, ein reitendes Filmstarlet, ist zu Dreharbeiten in der Gegend. Sie sucht die Nähe zu den vier Freunden. Trotz ihres Erfolges und ihrer vielen Talente ist sie insgeheim durch den Filmstress und ihren tyrannischen Vater nicht besonders glücklich. Bei einem Unfall mit Mistral verletzt sie sich. Um die Dreharbeiten zu retten, springt Lena als Stuntreiterin ein.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions