Staffel 1Folge 18vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 18: Das verbotene Rodeo
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Freunde beobachten, wie Männer eine wilde Stute betäuben und entführen. Lena und Anna kümmern sich um das zurückgelassene Fohlen. Angelo sieht, wie die Männer das Pferd auf ein abgelegenes Gut bringen. Sie wollen die Stute befreien. Dabei bemerken sie, dass dort verbotene, tierquälerische Rodeos durchgeführt werden. Sie werden alle entdeckt und eingesperrt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions