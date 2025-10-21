Staffel 1Folge 3vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 3: Das Feuer
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Jemand legt Feuer in der Ranch und alles brennt ab. Lenas Eltern haben kein Geld für einen Wiederaufbau. Sie sehen sich gezwungen, an die Cavalettis zu verkaufen. Samantha hat es schon immer auf die Ranch abgesehen und freut sich. Aber da bietet der Urlaubsgast Franck Lamy an, das Grundstück zu kaufen. Lena und ihre Freunde könnten dort bleiben. Doch wer war der Brandstifter?
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Tele Images Productions