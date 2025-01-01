Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 1Folge 2
Geld oder Frieden?

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen ist in einem Erbschaftsfall zur verzweifelten Rita (47) unterwegs, deren Vater vor kurzem gestorben ist. Leider muss Ingo Rita mitteilen, dass ihre verhasste Stiefmutter Gerda (61) alles erbt. Ingos Versuch, zwischen Rita und ihrer Stiefmutter Gerda zu vermitteln, eskaliert völlig und es droht ein zermürbender Erbschaftsstreit. Ingo sieht rechtlich nur eine Möglichkeit, doch diese würde Rita zu einer folgenschweren Entscheidung zwingen.

