Staffel 1Folge 6vom 07.10.2020
Du gehörst mir
Lenßen übernimmt
Folge 6: Du gehörst mir
23 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 12
Die 29-jährige Vera wird seit einem halben Jahr von ihrem Ex-Freund Pascal gestalkt. Nach einem erneuten Zwischenfall verletzt die hilflose Vera Pascal, der sie daraufhin wegen Körperverletzung anzeigt. Mit Hilfe von Ingo Lenßen will Vera beweisen, dass sie Opfer und nicht Täterin ist. Ingo und sein Team setzen alles daran, Pascal als Stalker zu enttarnen. Doch angestachelt durch seine Eifersucht auf Ingo dreht Pascal durch und bringt Vera in seine Gewalt ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
12
