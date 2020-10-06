Staffel 1Folge 16vom 06.10.2020
Lenßen übernimmt
Folge 16: Auf Heller und Pfennig
23 Min.Folge vom 06.10.2020Ab 12
Elke (45) muss geschockt mitansehen, wie ihr Ehemann Edwin (49) vor ihren und den Augen ihrer Kinder von der Polizei verhaftet wird. Elke wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen, der herausfindet, dass das Ehepaar seit Jahren in der Schuldenfalle steckt. Ingo setzt alles daran, den verzweifelten Familienvater aus der Haft zu bekommen. Gleichzeitig entdecken er und sein Team, dass das Ehepaar auf einen zwielichtigen Kreditgeber hereingefallen ist.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1