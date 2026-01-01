Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ingo Lenßen wird in einem dramatischen Fall von Cybermobbing von der besorgten Carmen (42) um Hilfe gebeten. Ihre Tochter Lea (14) hat versucht, sich das Leben zu nehmen, nachdem ein erotisches Foto von ihr auf den Social Media Plattformen in Umlauf geraten ist, und das Mädchen von ihren Mitschülern gemobbt wurde. Auf der Suche nach dem Täter stößt Ingo zwar auf einige Verdächtige, doch erst die intensive Recherche seines Teams bringt ihn auf die richtige Spur.

