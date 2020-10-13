Staffel 1Folge 14vom 13.10.2020
Lenßen übernimmt
Folge 14: Der verlorene Sohn
23 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12
Milo (13) hat einen Kiosk überfallen und sucht auf der Flucht vor der Polizei Schutz bei seinem Boxtrainer John. Ingo Lenßen und John vermuten, dass Milo aufgrund seiner Strafunmündigkeit von einer Straßengang für deren Überfälle ausgenutzt wird. Doch Milo hält an seinen falschen Freunden fest. Als Ingo und John sich gegen die Gang stellen, bekommen sie die Härte der Straße selbst zu spüren.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1