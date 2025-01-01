Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 15
22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen bekommt es mit einem Fall von Betrug mit Gebrauchtwagen zu tun: Der 32-jährige Dachdecker Fabi ruft ihn zu Hilfe, da er gemeinsam mit seiner hochschwangeren Freundin Luisa (27) in einem gerade erworbenen Gebrauchtwagen in einen Unfall geraten ist. Ingo und sein Team kommen bei ihren Recherchen einer Autohändlergang auf die Schliche, die aus Profitgier das Leben anderer Menschen fahrlässig aufs Spiel zu setzen scheint.

SAT.1

