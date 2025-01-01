Staffel 1Folge 10
Folge 10: Mauer des Schweigens
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird vom 48-jährigen Rainer um die juristische Vertretung seines 21-jährigen Sohnes Olli gebeten, der auf seinen Vorarbeiter losgegangen ist und von ihm wegen Körperverletzung angezeigt wurde. Rainer kann sich die Tat nicht erklären und sein Sohn schweigt und erklärt nicht, was vorgefallen ist. Bei der Recherche von Ingo und John auf Ollis Arbeitsstelle stoßen die beiden auf eine Spirale der Gewalt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
