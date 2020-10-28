Staffel 1Folge 20vom 28.10.2020
Lenßen übernimmt
Folge 20: Wer ist mein Vater?
23 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 12
Ingo Lenßen erhält einen aufgewühlten Hilferuf von Nico (31). Am Vortag steht die 15-jährige Rieke vor ihm, die behauptet, seine Tochter zu sein und zum Beweis Liebesbriefe von Nico an ihre Mutter Caro (32) vorzeigt. Als Nico mit Hilfe von Ingo Lenßen einen Vaterschaftstest durchsetzen will, wehrt sich Riekes Mutter Caro mit allen Mitteln. Doch auch Nicos Familie und besonders seine Mutter Anke (55) scheinen mehr zu wissen, als sie zugeben.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
