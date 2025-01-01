Staffel 1Folge 9
Die KüchenschlachtJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 9: Die Küchenschlacht
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen erhält den Hilferuf des verzweifelten Deniz (18), der Angst hat, dass sich seine völlig zerstrittenen Eltern Tina (44) und Ali (42), Besitzer eines Restaurants, irgendwann gegenseitig umbringen, wenn sie sich nicht scheiden lassen. Zunächst stellt sich das Paar stur, doch als Mutter Tina tatsächlich eine Scheidung in Betracht zieht, eskaliert die Situation. Ingo will das Ehepaar nicht aufgeben und geht dem Zerwürfnis der beiden auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1