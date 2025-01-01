Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 1Folge 9
Die Küchenschlacht

Die KüchenschlachtJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 9: Die Küchenschlacht

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen erhält den Hilferuf des verzweifelten Deniz (18), der Angst hat, dass sich seine völlig zerstrittenen Eltern Tina (44) und Ali (42), Besitzer eines Restaurants, irgendwann gegenseitig umbringen, wenn sie sich nicht scheiden lassen. Zunächst stellt sich das Paar stur, doch als Mutter Tina tatsächlich eine Scheidung in Betracht zieht, eskaliert die Situation. Ingo will das Ehepaar nicht aufgeben und geht dem Zerwürfnis der beiden auf den Grund.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen