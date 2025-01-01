Lenßen & Partner
Folge 102: Vom OP-Tisch entführt
22 Min.Ab 12
Martina Knauf befürchtet, dass ihr Freund Patrick Schreiber sie betrügt. Er hat vorgegeben, auf Montage zu sein, doch sie hat ihn in der Stadt gesehen. Bei der Spurensuche in der Wohnung der Zielperson fällt den Ermittlern auf: Bei Patrick wurde eingebrochen. Kontoauszüge verraten, dass er hoch verschuldet ist. Und tatsächlich: Er kommt mit einer fremden Frau in seine Wohnung - die Ermittler folgen den beiden. Doch statt in ein Liebesnest fahren sie ins Krankenhaus ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
