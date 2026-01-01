Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Im Visier des Psychopathen

SAT.1Staffel 3Folge 110
Im Visier des Psychopathen

Im Visier des PsychopathenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 110: Im Visier des Psychopathen

21 Min.Ab 12

Nora Seeling hat Angst um das Leben ihres Sohnes Timo (8), weil sie glaubt, dass ihr wahnsinniger Nachbar Horst Dunker ihren Hund Pucki erschossen hat. Der Frührentner entpuppt sich in der Tat als sehr gefährlich und bringt Sandra Nitka und Christian Storm in eine lebensbedrohliche Situation ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen