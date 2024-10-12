Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 112vom 12.10.2024
Mona Westing und Yannick Riedfeld sind am Ende: Ein unbekannter Saboteur versucht mit allen Mitteln, ihre Hochzeit zu verhindern. Der Verdacht fällt zuerst auf den Cousin der Braut, Alex Togge. Doch dann verschwindet der Bräutigam plötzlich - hat der Täter schon wieder zugeschlagen? Doch Mona Westing muss der schrecklichen Wahrheit ins Auge blicken: Yannick Riedfeld betrügt sie seit längerer Zeit mit ihrer Freundin Anna Uhlen ...

SAT.1
