Lenßen & Partner

Gestohlene Jugend

SAT.1Staffel 3Folge 114vom 19.10.2024
Gestohlene Jugend

Lenßen & Partner

Folge 114: Gestohlene Jugend

22 Min.Folge vom 19.10.2024Ab 12

Andrea Quad bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Ihre Tochter Maike (18) ist seit einem halben Jahr magersüchtig. Sandra Nitka und Christian Storm finden im Laufe der Ermittlungen heraus, dass sich das junge Mädchen prostituiert. Der Wirt Georg Schmidt scheint ebenso wie der Psychologe Patrick Klimt tiefer in diesen Fall verstrickt zu sein, aber die Ermittler können nichts beweisen ...

SAT.1
