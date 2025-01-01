Lenßen & Partner
Folge 122: Die Frauenhasserin
22 Min.Ab 12
Marlene Schmitt glaubt, dass ihr Mann Leon sie betrügt. An dessen Arbeitsplatz werden Lenßen & Partner nicht nur Zeuge eines eindeutigen Flirts mit der Sekretärin Sybille Kowalski, sondern auch von hartem Telefonsex! Und: Leon Schmitt ist Stammgast in einem Domina Club. Der Fall scheint gelöst, doch dann lüftet die Schwiegermutter Sylvia Schmitt ein schreckliches Geheimnis...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1