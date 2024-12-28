Todesangst einer SchwangerenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 141: Todesangst einer Schwangeren
21 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Lina Stollberg ist völlig aufgelöst: Sie ist im 7. Monat schwanger und wird von einem Unbekannten terrorisiert. Die Mandantin ist sich sicher, dass ihre Schwester Marlene Troger hinter der Tyrannei steckt. Die Beziehung der beiden ist abgekühlt - besonders seit Marlene ihr Baby vor einigen Monaten verloren hat. Lina glaubt, dass ihre Schwester ihr das Babyglück nicht gönnt und sie in einer Fehlgeburt treiben will. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung ...
