Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Todesangst einer Schwangeren

SAT.1Staffel 3Folge 141vom 28.12.2024
Todesangst einer Schwangeren

Todesangst einer SchwangerenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 141: Todesangst einer Schwangeren

21 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Lina Stollberg ist völlig aufgelöst: Sie ist im 7. Monat schwanger und wird von einem Unbekannten terrorisiert. Die Mandantin ist sich sicher, dass ihre Schwester Marlene Troger hinter der Tyrannei steckt. Die Beziehung der beiden ist abgekühlt - besonders seit Marlene ihr Baby vor einigen Monaten verloren hat. Lina glaubt, dass ihre Schwester ihr das Babyglück nicht gönnt und sie in einer Fehlgeburt treiben will. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen