Lenßen & Partner

Mysteriöses Doppelleben

SAT.1Staffel 3Folge 165
Folge 165: Mysteriöses Doppelleben

22 Min.Ab 12

Luisa Andresen hat Angst um ihren Freund: Dennis Hoffmann wurde von der Polizei aufgegriffen und sitzt nun im Gefängnis. Die Mandantin möchte wissen, was er getan hat. Die Schwester des Inhaftierten, Maria, warnt Luisa eindringlich davor, die Polizei einzuschalten - Dennis soll etwas Schreckliches getan haben. Die Ermittlungen führen ins Rotlichtmilieu: Dennis ist Zuhälter und Drogendealer ...

