Die Feuerhölle

SAT.1Staffel 3Folge 175
Folge 175: Die Feuerhölle

22 Min.Ab 12

Christoph Schmelz, der beliebte Leiter eines Jugendzentrums, wird bedroht - auf einen verkohlten Holzblock hat ein Unbekannter eine unheimliche Morddrohung geschrieben. Steckt der Fahrlehrer Tom Nickel, der Ex-Mann seiner Freundin Monika, dahinter? Katja Hansen ermittelt getarnt als Fahrschülerin bei dem unberechenbaren Mann. Will der brutale Macho seinen Konkurrenten umbringen, um seine Ex-Frau wieder zurückzugewinnen? Ein weiteres Attentat wird auf den Mandanten verübt ...

