Lenßen & Partner
Folge 178: Schleierhaftes Verschwinden
22 Min.Ab 12
Jana Bergmann kommt verzweifelt zu Ingo Lenßen: Mitten im Telefonat ist ihre Freundin überfallen und entführt worden. In ihrem Haus finden sich Kampfspuren, und die Ermittler erfahren: Die Verschleppte ist im dritten Monat schwanger. Der hartnäckige Verehrer Tobias Söhnke gerät schnell ins Visier der Ermittler...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1