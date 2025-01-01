Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 178
22 Min.Ab 12

Jana Bergmann kommt verzweifelt zu Ingo Lenßen: Mitten im Telefonat ist ihre Freundin überfallen und entführt worden. In ihrem Haus finden sich Kampfspuren, und die Ermittler erfahren: Die Verschleppte ist im dritten Monat schwanger. Der hartnäckige Verehrer Tobias Söhnke gerät schnell ins Visier der Ermittler...

SAT.1
