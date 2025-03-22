Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 187vom 22.03.2025
22 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Die alleinerziehende Madeleine Fries und ihr elfjähriger Sohn werden mit Drohbriefen eingeschüchtert. Die Ermittler konzentrieren sich auf Tommy Walsh, den amerikanischen Lebensgefährten der Mandantin, sowie auf die verdächtige Petra Neuhuber und ihren Liebhaber Jörg Teichner. Der hat gerade eine Haftstrafe verbüßt, weil er vor zwei Jahren versucht hatte, Madeleine zu vergewaltigen.

