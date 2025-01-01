Lenßen & Partner
Folge 23: Eiskalter Engel
Jennifer Steglitz hat Angst um das Leben ihres Freundes Martin Rossbach: Der Spieler des Eishockeyclubs "Pelicans" soll beim Training Opfer eines Anschlags werden - Martin Rossbach ist neuer Stürmer und Hoffnungsträger des Vereins. In der Mannschaft hat er einen schweren Stand, weil er den beliebten Kapitän Benno Zell auf die Ersatzbank verdrängt hat. Steckt Benno Zell hinter dem Anschlag? Ingo Lenßen begibt sich persönlich aufs Eis und macht eine unglaubliche Entdeckung ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
