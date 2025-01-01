Lenßen & Partner
Folge 39: Die missbrauchten Schwestern
22 Min.Ab 12
Simone Hollwiek befürchtet, dass ihre Schwester Katharina Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, weil sie seit vier Tagen verschwunden ist. Die Ermittler schleusen sich in die Nacht-Bar ein, in der Katharina zuletzt gearbeitet hat. Die Spur führt zu Martin Sprengel, einem Stammgast. Wie sich herausstellt hatte der Autohändler eine Affäre mit Katharina. Dann finden die Ermittler ein Beweis-Video, das Simone Hollwiek beim Diebstahl zeigt - plötzlich verschwindet auch sie spurlos ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
