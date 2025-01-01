Lenßen & Partner
Folge 69: Dschungelfieber
22 Min.Ab 12
Die Galeristin Katharina Wessel bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Das teuerste Gemälde wurde aus ihrer Galerie gestohlen, gleichzeitig ist Johanna Petran, Freundin und Geschäftspartnerin der Mandantin, verschwunden. Sehr verdächtig benimmt sich Mike Petran, der Ehemann der Verschwundenen - hat der bisexuelle Maler seine Frau zu dem Diebstahl gezwungen und sie anschließend ermordet? Als die Ermittler die Vermisste finden, erhält der Fall eine überraschende Wendung ...
