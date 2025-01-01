Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Heiße Ware

SAT.1Staffel 3Folge 78
Folge 78: Heiße Ware

22 Min.Ab 12

Maria Steinert glaubt, dass ihr Mann Uwe sie betrügt und mit seiner Geliebten ein uneheliches Kind hat. Der Transportunternehmer wird von Lenßen & Partner rund um die Uhr beschattet. Dazu wird Tekin Kurtulus als Kurierfahrer im Betrieb des Verdächtigen eingeschleust. Zusammen mit Katja Hansen findet er heraus, dass der Unternehmer tatsächlich seine Frau betrügt. Doch nicht nur das - gemeinsam mit der Geliebten betreibt er mehrere Thai-Massage-Salons.

