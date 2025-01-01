Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Vater unter Mordverdacht

SAT.1Staffel 3Folge 79
Vater unter Mordverdacht

Vater unter MordverdachtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 79: Vater unter Mordverdacht

22 Min.Ab 12

Der Geschäftsmann Gerald Sanderer wird verdächtigt, seinen Sohn Moritz ermordet zu haben. Im Blickfeld der Ermittlungen steht auch die Ehefrau des Ermordeten, Petra Sanderer - sie hat ein Verhältnis mit Erik Stolze. Sandra Nitka und Christian Storm befragen zuerst Sabine Munz und deren Mann Timo, doch die Befragung der Angestellten des Autohauses von Gerald Sanderer bringen die Ermittlungen nicht voran. Alles deutet auf einen Täter innerhalb der Familie ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen