Lenßen & Partner
Folge 83: Das Geheimnis des Sohnes
22 Min.Ab 12
Claudia von Zöfel ist am Ende: Kurz nach seinem 18. Geburtstag wird ihr Sohn Dominik entführt. Die erste Spur führt zu der Bikergang "Fast Devils"- plante der Anführer Richie Mayer die gewaltsame Tat aus Eifersucht? Seit Monaten versucht er, Dominiks Freundin Annette Weber für sich zu gewinnen. Doch auch der Stiefvater des Entführten, Martin von Zöfel, gerät ins Visier der Ermittler. Motiv: Geldgier...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1