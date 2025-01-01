Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Geheimnis des Sohnes

SAT.1Staffel 3Folge 83
Das Geheimnis des Sohnes

Das Geheimnis des SohnesJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 83: Das Geheimnis des Sohnes

22 Min.Ab 12

Claudia von Zöfel ist am Ende: Kurz nach seinem 18. Geburtstag wird ihr Sohn Dominik entführt. Die erste Spur führt zu der Bikergang "Fast Devils"- plante der Anführer Richie Mayer die gewaltsame Tat aus Eifersucht? Seit Monaten versucht er, Dominiks Freundin Annette Weber für sich zu gewinnen. Doch auch der Stiefvater des Entführten, Martin von Zöfel, gerät ins Visier der Ermittler. Motiv: Geldgier...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen