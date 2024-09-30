Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Prüfungsangst

ARD PlusStaffel 21Folge 28vom 30.09.2024
Prüfungsangst

PrüfungsangstJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 28: Prüfungsangst

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Nahezu pausenlos übt Lea für den Probeunterricht am Gymnasium. Helgas Versuche, ihr die Verbissenheit auszutreiben, schlagen fehl. „Nun mach’ dich doch nicht so verrückt mit dem blöden Gymnasium!“, versucht Helga ihre Enkelin zu besänftigen. Doch für Lea steht eines fest: „Ich geh’ auf jeden Fall aufs Gymnasium!“

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen