Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Abschied und Ankunft

ARD PlusStaffel 21Folge 29vom 30.09.2024
Abschied und Ankunft

Abschied und AnkunftJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 29: Abschied und Ankunft

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Der Geburtstermin rückt immer näher und Tanjas Bauch wird immer runder. Freundin Suzanne liest der werdenden Mama jeden Wunsch von den Augen ab. Trotz des heutigen Feiertages macht sie sich auf den Weg, um für Tanja kulinarische Köstlichkeiten aufzutreiben.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen