Lindenstraße
Folge 29: Abschied und Ankunft
29 Min. Folge vom 30.09.2024 Ab 12
Der Geburtstermin rückt immer näher und Tanjas Bauch wird immer runder. Freundin Suzanne liest der werdenden Mama jeden Wunsch von den Augen ab. Trotz des heutigen Feiertages macht sie sich auf den Weg, um für Tanja kulinarische Köstlichkeiten aufzutreiben.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste