Lindenstraße
Folge 41: Eiskönigin
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Geistesgegenwärtig hatte Olli Klatt nach dem Zusammenstoß mit Andys Taxi Andrea Neumann beiseite gezogen, sodass die Sprechstundenhilfe mit Prellungen und einer leichten Gehirnerschütterung glimpflich davon gekommen ist. Bei Andy sitzt der Schock immer noch tief. Zumindest hat der Unfall alarmierend auf ihn eingewirkt. Jetzt sieht auch Andy endlich ein, dass er sich mehr schonen muss.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste