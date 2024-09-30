Lindenstraße
Folge 44: Islam
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Lisas Interesse für den Islam wächst von Tag zu Tag. Am liebsten würde sie Murat sogar heute Abend in die Moschee begleiten. Doch Murat fragt sich kopfschüttelnd, wie Lisa auf diese Idee kommt. Schließlich sei sie nicht einmal Muslima.
