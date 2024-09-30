Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Das Ende der Geduld

ARD PlusStaffel 21Folge 45vom 30.09.2024
Das Ende der Geduld

Das Ende der GeduldJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 45: Das Ende der Geduld

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit seinen 62 Jahren ist Erich viel zu alt für den Stellenmarkt, wie er schmerzlich feststellen muss. Doch nur wenn er einen geeigneten Job findet, kommt für Helga der Ruhestand infrage. Richtig zufrieden stellt Helga diese Aussicht aber offensichtlich nicht. „Du willst dich nicht zur Ruhe setzen, kann das sein?“, ahnt Erich.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen